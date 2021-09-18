وزير الإدارة المحلية يشارك بحملة تنظيف

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات- نشرت وزارة الإدارة المحلية، اليوم السبت في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يشارك في جمع النفايات ضمن الحملة الوطنية للتنظيف التي أطلقتها الوزارة حسب رصد "الوكيل الاخباري".

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وأعلن كريشان اليوم عن حملة وطنية شاملة مستمرة للنظافة العامة في جميع محافظات المملكة تحت شعار "بسواعدنا" بالتنسيق مع مختلف بلديات المملكة.



وتهدف الحملة إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية والشعبية والمجتمعات المحلية مع البلديات.

وكان قد اعلن كريشان عن جائزة النظافة للبلديات بقيمة (3) ملايين دينار، والتي كانت قد حظيت باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال رعايته لمؤتمر البلديات.