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الأربعاء، 27-12-2023 06:51 م

وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من جامعة الزرقاء

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الوكل الاخباري- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، في مكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور محمود أبو شعيرة، وعضو مجلس إدارة الجامعة الدكتورة عطاف العمري.

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وبحث المبيضين خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة، الدكتور زيد النوايسة، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات التدريب، وإشراك الطلبة في الندوات التثقيفية التي تعقدها حول التربية الإعلامية والمعلوماتية.

 

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