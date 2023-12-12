الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام

الحكومة: انخفاض يتراوح من 2.5% إلى 6.8% على أسعار المحروقات عالمياً

القسام تعلن عن عمليات قتالية كبيرة في غزة اليوم

رئيس مفوضي البترا يبحث مع المجتمع المحلي مطالب وقضايا الإقليم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في جنين الى 6 منذ صباح اليوم

عمّان في المرتبة 12 عربياً و 135 عالمياً على مؤشر المدن الذكية 2023

أمين عمان يصدر قراراً مع قرب انتهاء السنة

افتتاح المؤتمر التاسع حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال

عاجل

القسام تعلن عن عمليات قتالية كبيرة في غزة اليوم

الثلاثاء، 12-12-2023 05:37 م

وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

www


الوكيل الاخباري - استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، وفدا من كلية الدفاع الوطني الإماراتية الذي يزور المملكة لعدة أيام.

وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والإمارات، والتي أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأخوه الرئيس الإماراتي الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأشار إلى المواقف المشتركة التي تجمع البلدين في القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا في هذا الصدد إلى موقف الأردن والإمارات الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112023561529794916690

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

1120231420450524133734

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

G1AIDanrUqp2sEiPv3C3ZNqpwu1FrYABDU5dDyZu

الحكومة: انخفاض يتراوح من 2.5% إلى 6.8% على أسعار المحروقات عالمياً

main_image63b2ecbff1ede

تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام

12202311181317938007168

رئيس مفوضي البترا يبحث مع المجتمع المحلي مطالب وقضايا الإقليم

720237225212999755430

عمّان في المرتبة 12 عربياً و 135 عالمياً على مؤشر المدن الذكية 2023

أخبار متعلقة
10202312165620143906217

الحكومة تحذر مالكي هذه الهواتف :عليكم تسليمها فوراً تحت طائلة المساءلة

352727091_213020308293011_4490051812932053612_n

الإذاعة الأردنية تنظم يوما إعلاميا مفتوحا للتضامن مع الشعب الفلسطيني

thumbs_b_c_ffb43b8b67f65f745623f57236469acc

زراعة إربد: إنتاج نحو 32 ألف طن من الزيتون

252_991_IMG_59573

الزراعة تعلق استيراد علف السيلاج

WhatsApp Image 2023-11-28 at 8.16.03 PM

الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030

65660b5694c96

الملك: الحرب على غزة يجب أن تتوقف وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني