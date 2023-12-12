وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

الوكيل الاخباري - استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، وفدا من كلية الدفاع الوطني الإماراتية الذي يزور المملكة لعدة أيام.



وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والإمارات، والتي أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأخوه الرئيس الإماراتي الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



وأشار إلى المواقف المشتركة التي تجمع البلدين في القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا في هذا الصدد إلى موقف الأردن والإمارات الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

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