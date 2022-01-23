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الأحد، 23-01-2022 11:26 ص

الجبالي نقيبا لوكلاء السيارات وقطع الغيار

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الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة العامة للنقابة العامة لوكلاء السيارات وتجّار قطع السيارات ولوازمها، خلال اجتماعها السنوي العادي مجلسا جديدا للنقابة برئاسة سلامة عطا الجبالي، في الانتخابات التي جرت، أمس السبت.

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وأوضح بيان للنقابة، أن الانتخابات أفرزت كلاً من حمزة أبو الراغب، ونضال أبو هيكل، ومؤيد نصير، ومحمد شاهين، وفايز فايز، وعماد الدين المحتسب، وشادي السويدي، وأسامة دغيش، كأعضاء.


وصادقت الهيئة بالإجماع على التقريرين الإداري والمالي للأعوام 2020-2021، واختارت مدققاً للحسابات للعام 2022.


وتمثل النقابة التي تأسست عام 1980، وكلاء السيارات ومعارض السيارات والآليات والشاحنات والدراجات النارية، وقطع الغيار، والإطارات، والزيوت والشحومات، والبطاريات، ولوازم وزينة واكسسوارات السيارات.

 




 

 


 

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