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السبت، 31-12-2022 03:10 م

وزير التربية يتفقد سير امتحان الرياضيات في عدد من القاعات

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الوكيل الاخباري- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان التكميلي، في مدارس سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات، وكلية الحسين الثانوية للبنين ، وعمر بن الخطاب الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.

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واطمأن الدكتور محافظة على سير الامتحان، مستمعا لملاحظات الطلبة في المدارس التي شملتها الجولة، مؤكدا أن الأسئلة في جميع الامتحانات شاملة ومتنوعة، وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.


وأشار إلى أن عملية تصحيح أوراق إجابات الامتحانات تسير بشكل مستمر حتى في يوم الجمعة، حرصا من الوزارة على إعلان النتائج في الموعد المخطط له.


وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الوزارة القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية، ودورهم الفاعل في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.


من جانبه، تفقد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم، عددا من قاعات الامتحان في مدارس تابعة لمديريتي التربية والتعليم للواءي ماركا وعين الباشا.


وأشار العجارمة إلى أن الكوادر القائمة على عقد الامتحان في المدارس التي شملتها جولته، أظهرت تفانيا وحرصا على تنفيذ إجراءات الامتحان بأعلى مستويات الاحترافية التي عهدناها لدى كوادرنا، وبما يوفر بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلبة.

 

 




 

 


 

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