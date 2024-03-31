وزير التربية يوعز بمتابعة نسبة غياب الطلبة غير المبرر في المدارس

الوكيل الاخباري - أوعز وزير التربية والتعليم عزمي محافظة مدراء التربية متابعة دوام الطلبة والتأكد من المواظبة على الدوام لجميع الطلبة خاصة طلبة التوجيهي بهدف الحد من ظاهرة الغياب التي تفاقمت في السنوات الأخيرة سعيًا لتقليص نسبة الغياب غير المبرر.

اضافة اعلان

وأشار إلى أهمية دور مدراء التربية والمدراء المختصين ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ومساعديهم في ضبط العملية التعليمية وذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اجتماع لجنة التخطيط الموسعة الذي عقد في نادي المعلمين / عمّان، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره كذلك مديرو الإدارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم والثقافة العسكرية، ووكالة الغوث؛ عددًا من القضايا التربوية أبرزها؛ تعليمات الدوام المدرسي، والتعليم المهني.



وأكد أن الوزارة تولي التعليم المهني عناية واهتمامًا كبيرين، مشيرًا إلى الخطة التي وضعتها الوزارة لمراحل تطوير التعليم المهني، والتي تسعى إلى الحد من البطالة والنهوض بالكفايات المهنية المدربة والمؤهلة بما يتواءم واحتياجات سوق العمل والتطور العالمي المتسارع في هذا المجال، حيث أشار محافظة إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.



ودعا محافظة خلال الاجتماع إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنفيذ هذه الخطة، والأثر الجيد الذي تحقق من خلالها.



كما أشار إلى مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي كانت أطلقتها الوزارة بمدارسها بالتشارك مع وزارة البيئة، داعيًا إلى إيلائها كل الاهتمام والمتابعة لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحسين البيئة التعليمية في مدارسها كافة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها في المدارس بهدف تحسينها والارتقاء بها.

