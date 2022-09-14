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الأربعاء، 14-09-2022 09:44 ص

وزير التنمية: لا حضانات منزلية مرخصة في اللويبدة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ، اليوم الأربعاء أنه لا يوجد حضانة منزلية مرخصة في منطقة اللويبدة.اضافة اعلان


وقال المفلح لـ "الوكيل الاخباري" إن 4 حضانات منزلية فقط مرخصة في جميع أنحاء المملكة وحضانة اللويبدة ليست واحدة منهم.

وأضاف ان أهم الشروط الواجبة لترخيص الحضانات المنزلية منع الطوابق التي تعلو الحضانة حفاظا على الصحة وسلامة الأطفال و أن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارىء.

وكشف مدير شعبة العمليات في الدفاع المدني أحمد الزيادات أمس في تصريحات صحفية وجود حضانة في احد طوابق العمارة المنهارة في اللويبدة

ودعت وزارة التنمية الاجتماعية، المواطنين المالكين لحضانات منزلية إلى ترخيصها، استجابة لتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية.

 




 

 


 

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