وزير التنمية يتوجه إلى معان للإشراف على نقل رجل مسن لدار المسنين - فيديو

الوكيل الاخباري - توجه وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، الاحد، إلى محافظة معان للإشراف على نقل مسن يحتاج إلى الرعاية. اضافة اعلان





وقال المفلح في تغريدة له عبر تويتر، " توجهت الى مدينة العز معان للإشراف على نقل مسن يحتاج إلى الرعاية وتقديم الخدمات الاجتماعية له بالتنسيق مع شقيقه وذلك باستضافته في احدى دور المسنين.



وعبّر المفلح عن شكره لمحافظ معان ومدير الشرطة ومدير صحة معان لسرعة الإجراء ونقلة بواسطة سيارة الإسعاف للدفاع المدني.

توجهت الى مدينة العز معان لاشراف على نقل مسن يحتاج إلى الرعاية وتقديم الخدمات الاجتماعية له بالتنسيق مع شقيقة وذلك باستضافتة فى احدى دور المسنين، شكر لعطوفة المحافظ ومدير الشرطة وكذلك مدير صحة معان لسرعة الإجراء ونقلة بواسطة سيارة الإسعاف للدفاع المدني pic.twitter.com/m0G9LKhtmm January 9, 2022