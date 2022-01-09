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الأحد، 09-01-2022 07:55 م

وزير التنمية يتوجه إلى معان للإشراف على نقل رجل مسن لدار المسنين - فيديو

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الوكيل الاخباري - توجه وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، الاحد، إلى محافظة معان للإشراف على نقل مسن يحتاج إلى الرعاية.اضافة اعلان


وقال المفلح في تغريدة له عبر تويتر، " توجهت الى مدينة العز معان للإشراف على نقل مسن يحتاج إلى الرعاية وتقديم الخدمات الاجتماعية له بالتنسيق مع شقيقه وذلك باستضافته في احدى دور المسنين.

وعبّر المفلح عن شكره لمحافظ معان ومدير الشرطة ومدير صحة معان لسرعة الإجراء ونقلة بواسطة سيارة الإسعاف للدفاع المدني.

 

 

 




 

 


 

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