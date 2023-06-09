الخصاونة يهنئ بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الجمعة، جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموِّ وليِّ عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني والأسرة الأردنيَّة، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرَّابع والعشرين، وذكرى الثَّورة العربيَّة الكُبرى ويوم الجيش.وقال الخصاونة في تغريدة له عبر تويتر، "أرفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني والأسرة الأردنيَّة، أسمى التَّهاني؛ بمناسبة #عيد_الجلوس_الملكي الرَّابع والعشرين، وذكرى الثَّورة العربيَّة الكُبرى ويوم الجيش، سائلين الله أن يعيدها على وطننا بالخير والمَنَعة".