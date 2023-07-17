وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

الوكيل الإخباري - استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سموه حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وعدد من القضايا العربية والإقليمية.

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ونقل الصفدي، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سمو الشيخ تميم، وتمنيات جلالته لسموه بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو الشيخ تميم تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللشعب الأردني بالمزيد من الرخاء والإنجاز.



وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وقطر، وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان الصفدي عقد، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، أكدت استمرار العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبحثت عدداً من القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في لبنان.

