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الإثنين، 02-10-2023 12:05 ص

وزير الداخلية: كل شاحنة تدخل من سوريا نفترض أنها تحمل مخدرات

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الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، إن 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير للخارج، مشيرا إلى أن الخليج العربي أحد الوجهات الرئيسة للمخدرات التي تدخل من سوريا إلى الأردن.اضافة اعلان


وأضاف في حديثه للتلفزيون الأردني أنه لا يوجد تعريف محدد للممر والمقر للمخدرات.

وفي حديثه عن العام الحالي قال الفراية: "هنالك زيادة في قضايا المخدرات، والترويج والاتجار والتي زادت بنسبة 34% وقضايا التعاطي زادت بنسبة 16% وهناك زيادة بقضايا المخدرات عموما بنسبة 22%".

ولفت إلى أن قضايا المخدرات المسجلة خلال العام الحالي 2023 حوالي 16 ألف قضية.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت حملات نوعية ومدروسة على تجار المخدرات.

وقال: "نفذنا حملات أمنية في مناطق بعيدة وفي مناطق معروفة بتجارة المخدرات وتم ضبط كميات كبيرة وأعداد كبيرة من الأشخاص المتورطين في المخدرات".

وتابع: "في عام 2023 لدينا 24 ألف شخص تم ضبطهم في قضايا تتعلق بالمخدرات، وهذا رقم مهول".

"سيارات وشاحنات بنمر سعودية وإماراتية تضبط وهي متجهة لدول الخليج العربي ومحملة بأكثر من مليون حبة كبتاغون" وفق الفراية.

وشدد الفراية على أهمية وجود تشريع رادع وأحكام قاسية يأخذها تجار المخدرات.

ولفت إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لازدياد المخدرات في الأردن هو الوضع في سوريا والأزمة السورية التي ألقت بظلالها على الحدود الشمالية.

 




 

 


 

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