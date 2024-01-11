وزير الداخلية يبحث الأوضاع الجارية مع نظيره الفلسطيني

الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اليوم الخميس، مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين .



وقال الفراية‎ ‎ان هذا اللقاء "يأتي ونحن نشعر بالحزن والالم تجاه المأساة ‏الانسانية المستمرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير ‏من الشهداء أغلبهم من النساء والاطفال الابرياء وكذلك ‏الحال بشأن تزايد اعداد الجرحى والمصابين الذين نتمنى لهم ‏الشفاء العاجل".

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وقال الفرايه ان التدمير الممنهج لكل مقومات ‏الحياة في غزة وبشكل مأساوي شكل صدمة للضمير العالمي الانساني ووجه ضربة للنظام العالمي و قيمه ومبادئه .



وأشار الى ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخطابه السياسي والقانوني ‏والانساني وعبر كافة المنابر الاقليمية والدولية تؤكد التزام ‏الاردن الدائم حيال الوصول الى وقف للعدوان على الاراضي الفلسطينيه ورفض مبدأ التهجير ‏واتخاذ خطوات جدية تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع ‏من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ان جهود الاردن كانت احد المحركات الرئيسية للرأي العام العالمي. ‏



وأضاف الفراية، "اننا في الأردن نسجل بكل تقدير حكمة القيادة ‏الفلسطينية في التعامل مع الاحداث الجارية ‏وسعيها الدائم نحو انهاء العدوان واحلال السلام ‏بما يكفل حفظ الارواح والممتلكات ومنع استمرار ‏القتل والدمار والمحافظة على مقومات ومقدرات ‏السلطة الوطنية الفلسطينية كنواة للدولة ‏الفلسطينية".‏