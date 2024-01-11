الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يؤكد لغوتيريش أهمية المنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية في غزة

الاصيل كوزمتكس تحصل على شهادة Vegan العالمية

منخفض جوي جديد في طريقه الى الاردن

مستجدات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات

أوكسفام: اسرائيل ترتكب فظائع صادمة في غزة

"البترا التنموي" يبحث مطالب أم صيحون

اللواء الدويري : هذا الكمين غير مسبوق !

ورشة لإطلاق استراتيجية الحملة التوعوية بالتغير المناخي

وزير الداخلية يبحث الأوضاع الجارية مع نظيره الفلسطيني

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

عاجل

الملك يؤكد لغوتيريش أهمية المنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية في غزة

الخميس، 11-01-2024 05:34 م

وزير الداخلية يبحث الأوضاع الجارية مع نظيره الفلسطيني

111


الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اليوم الخميس، مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين .

وقال الفراية‎ ‎ان هذا اللقاء "يأتي ونحن نشعر بالحزن والالم تجاه المأساة ‏الانسانية المستمرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير ‏من الشهداء أغلبهم من النساء والاطفال الابرياء وكذلك ‏الحال بشأن تزايد اعداد الجرحى والمصابين الذين نتمنى لهم ‏الشفاء العاجل".

اضافة اعلان


وقال الفرايه ان التدمير الممنهج لكل مقومات ‏الحياة في غزة وبشكل مأساوي شكل صدمة للضمير العالمي الانساني ووجه ضربة للنظام العالمي و قيمه ومبادئه .

وأشار الى ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخطابه السياسي والقانوني ‏والانساني وعبر كافة المنابر الاقليمية والدولية تؤكد التزام ‏الاردن الدائم حيال الوصول الى وقف للعدوان على الاراضي الفلسطينيه ورفض مبدأ التهجير ‏واتخاذ خطوات جدية تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع ‏من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ان جهود الاردن كانت احد المحركات الرئيسية للرأي العام العالمي. ‏


وأضاف الفراية، "اننا في الأردن نسجل بكل تقدير حكمة القيادة ‏الفلسطينية في التعامل مع الاحداث الجارية ‏وسعيها الدائم نحو انهاء العدوان واحلال السلام ‏بما يكفل حفظ الارواح والممتلكات ومنع استمرار ‏القتل والدمار والمحافظة على مقومات ومقدرات ‏السلطة الوطنية الفلسطينية كنواة للدولة ‏الفلسطينية".‏

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
qqqq

الملك يؤكد لغوتيريش أهمية المنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية في غزة

5

"البترا التنموي" يبحث مطالب أم صيحون

0000

ورشة لإطلاق استراتيجية الحملة التوعوية بالتغير المناخي

GDkKDmSWsAAcULw-1735x1157

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

0010

فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة

GDj37RTW8AAA-MR

الخصاونة: الملك وجه إلى وضع استراتيجية لتطوير منتجات الفوسفات والبوتاس

أخبار متعلقة
وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

ddوزارة الداخلية

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 490 موقوفاً إداريا

12202311172617220565723

البلقاء التطبيقية تحتفل باليوم العالمي للتطوع