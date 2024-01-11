وزير الداخلية يبحث الأوضاع الجارية مع نظيره الفلسطيني

الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اليوم الخميس، مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين .
وقال الفراية ان هذا اللقاء "يأتي ونحن نشعر بالحزن والالم تجاه المأساة الانسانية المستمرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الشهداء أغلبهم من النساء والاطفال الابرياء وكذلك الحال بشأن تزايد اعداد الجرحى والمصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل".
وقال الفرايه ان التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في غزة وبشكل مأساوي شكل صدمة للضمير العالمي الانساني ووجه ضربة للنظام العالمي و قيمه ومبادئه .
وأشار الى ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخطابه السياسي والقانوني والانساني وعبر كافة المنابر الاقليمية والدولية تؤكد التزام الاردن الدائم حيال الوصول الى وقف للعدوان على الاراضي الفلسطينيه ورفض مبدأ التهجير واتخاذ خطوات جدية تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ان جهود الاردن كانت احد المحركات الرئيسية للرأي العام العالمي.
وأضاف الفراية، "اننا في الأردن نسجل بكل تقدير حكمة القيادة الفلسطينية في التعامل مع الاحداث الجارية وسعيها الدائم نحو انهاء العدوان واحلال السلام بما يكفل حفظ الارواح والممتلكات ومنع استمرار القتل والدمار والمحافظة على مقومات ومقدرات السلطة الوطنية الفلسطينية كنواة للدولة الفلسطينية".
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