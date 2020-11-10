وزير السياحة يشارك بالعملية الانتخابية

الوكيل الاخباري- أدلى وزير السياحة والآثار نايف الفايز، بصوته في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، اليوم الثلاثاء، في مدرسة القسطل الثانوية للبنين، مشيدا بإجراءات الصحة والسلامة العامة المشددة التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامة المشاركين بالانتخابات خلال عملية الاقتراع، من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

اضافة اعلان



وأكد الوزير على أن المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا وحقا دستوريا، تعمق الممارسة الديمقراطية وتساهم في تحقيق النهضة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.



ودعا الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، لا سيما وأنهم هم روح المجتمع وبناة المستقبل القادرين على صناعة التغيير وتحقيق الازدهار وقيادة المرحلة المقبلة.



كما دعا، المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع، والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار والتنمية لبناء مستقبل مشرق للمملكة، من خلال اختيار من يمثلهم ويلبي طموحاتهم في مجلس النواب القادم.

المصدر: بترا



