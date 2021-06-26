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السبت، 26-06-2021 07:38 م

وزير السياحة يطلع على سير العمل بمركز جمرك وادي اليتم

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 الوكيل الاخباري - أطلع وزير السياحة والآثار نايف الفايز، اليوم السبت، على آلية سير العمل في مركز جمرك وادي اليتم، والإجراءات المتبعة مع المغادرين والقادمين لمدينة العقبة، وكذلك المشاركين في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية المتوجهين للمحافظة.اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار، أكد الفايز أهمية العمل على تسهيل حركة مرور زوار المدينة وتقديم خدمة متميزة وعالية الجودة لهم، مشيداً بالسرعة والدقة والمهنية العالية التي تتسم فيها كوادر مركز جمرك وادي اليتم.

وأكد ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية كافة وتكثيفها، للوصول إلى صيف آمن.

 




 

 


 

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