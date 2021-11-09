وزير الصحة : أهمية التصدي للمخاطر التي ظهرت مع أزمة كورونا

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية، الثلاثاء، برئاسة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اجتماعها الثاني بحضور أعضاء اللجنة.



وأشاد وزير الصحة خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس لجنة المتابعة والتخطيط الشريف ناصر بن ناصر بالجهود التي قدمتها اللجنة في ظل الظروف المتعلقة بالمخاطر البيولوجية عالمياً وإقليميا وخاصة في ظل أزمة جائحة كورونا، لافتا إلى ما قامت به اللجنة الفرعية وهي (لجنة المتابعة والتخطيط) من تحديد للأولويات في مجال السلامة البيولوجية.



ولفت الهواري إلى أهمية استمرار أعمال اللجنة الوطنية والتواصل المستمر ما بين أعضائها لتنسيق الجهود الوطنية للتصدي للتحديات والمخاطر التي نواجهها والتي ظهرت مع أزمة كورونا.

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