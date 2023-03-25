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السبت، 25-03-2023 11:09 م

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية بمادبا

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الوكيل الاخباري - بدأت في محافظة مادبا اليوم السبت، فعاليات المجالس العلمية الهاشمية الأولى التي عقدتها مديرية أوقاف مادبا في مسجد الحمد بعنوان " حجة الإمام الغزالي " برعاية محافظ مادبا نايف الهدايات.

وتحدث خلال الجلسة التي أداراها مدير أوقاف مادبا هاني الشوابكة سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة عن حياة الإمام الغزالي الشخصية والدعوية، مبيناً أهم مؤلفاته وأشهرها كتاب إحياء علوم الدين الذي بدأه في الشام وأتمه في المسجد الأقصى.

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