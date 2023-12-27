"زها" الثقافي وهيئة الطاقة يوقعان إتفاقية للتدريب

الوكيل الاخباري - وقعت إتفاقية بين مركز زها الثقافي و هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهدف التعاون في مجالات التدريب و التطوير و التوعية في مجال الطاقة.

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و وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس مجلس المفوضين الرئيس التفيذي للهيئة المهندس زياد السعايدة.



وسيتم بموجب الاتفاقية عقد برامج توعوية و تنفيذ مبادرات في مجال الطاقة ونشر هذه الثقافة بين الأطفال وتعزيز الوعي في مجال الوقاية الإشعاعية وبأساليب الترشيد في استهلاك الطاقة وغيرها من المواضيع.



و نصت الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب والتأهيل و نقل المعرفة والخبرات وتقديم برامج تدريبية للشباب الأردنيين بمختلف القطاعات التي تنظمها الهيئة وتحديداً الطاقة المتجددة ضمن فروع مركز زها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.



وبحسب الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات والمعارف من خلال تقديم خدمات استشارية او تنفيذ برامج وورش تدريبية.





وتهدف الاتفاقية إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على المصادر المحلية ونشر ثقافة التطوع في تنفيذ العديد من الحملات والأنشطة والبرامج المشتركة والتوعية بمختلف مناطق المملكة بما يخدم القطاع والمصلحة العامة.

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