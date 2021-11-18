وزير العمل يبحث تعزيز آفاق التعاون مع السفير الإيطالي

الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية خلال لقائه اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى المملكة فابيو كاسيزي، آفاق التعاون المستقبلية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المتعلقة بشؤون العمل.



كما بحثا عدداً من المحاور التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون المشترك، على رأسها بناء شراكات بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات المتعلقة بشؤون العمل.



وناقش الجانبان أهمية توقيع اتفاقيات ثنائية تحدد آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

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