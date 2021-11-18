الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

ادارة الأزمات : نراقب الوضع الوبائي بحذر

علاقة استخدام الانترنت في الربح 2022

توضيح حول ايجاز اصابات كورونا اليوم

المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة

مدير عام مؤسسة المتقاعدين يلتقي متقاعدي محافظة معان

الاوبئة : اللجنة تعمل للمحافظة على التعليم الوجاهي

لجنة الأوبئة : لن نوصي بإغلاقات شاملة أو جزئية

الارصاد تنشر تفاصيل تطورات المنخفض وتحذر من السيول

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

الخميس، 18-11-2021 06:31 م

وزير العمل يبحث تعزيز آفاق التعاون مع السفير الإيطالي

وزارة-العمل


الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية خلال لقائه اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى المملكة فابيو كاسيزي، آفاق التعاون المستقبلية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المتعلقة بشؤون العمل.

كما بحثا عدداً من المحاور التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون المشترك، على رأسها بناء شراكات بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات المتعلقة بشؤون العمل.

وناقش الجانبان أهمية توقيع اتفاقيات ثنائية تحدد آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 6

توضيح حول ايجاز اصابات كورونا اليوم

ffffff

المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة

w

مدير عام مؤسسة المتقاعدين يلتقي متقاعدي محافظة معان

مدارس خاص

الاوبئة : اللجنة تعمل للمحافظة على التعليم الوجاهي

حظر

لجنة الأوبئة : لن نوصي بإغلاقات شاملة أو جزئية

112021137931138359572

الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

الزراعة توقع اتفاقيات مع 25 جمعية لتمكين الشباب

e

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وزارة عمل 2

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

الكرك

وزير العمل يبحث تعزيز فرص العمل للشباب في الكرك

bd461ad9-3682-49ae-b08b-8fcb97772d54

وزير العمل يستمع إلى ملاحظات المراجعين في مديريتي عمان الثانية والثالثة