الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

مخرجات القمة الثلاثية ستساهم في إنعاش اقتصادات الدول الثلاث.. تفاصيل

رئيس الملكية للإصلاح يعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء

وزير النقل يكشف عن خط سير القطار الوطني من العقبة إلى الحدود السورية

توقيف شخص زوّر كمبيالة للاستيلاء على أرصدة شخص متوفٍ

أمين عام هيئة مستقلة أمام القضاء بتهمة فساد

الأردن: 'داعش' هزم ولم يدمر وما يزال يمثل خطرا أمنيا وفكريا

حادث تصادم أعلى جسر الثامن وتحويل حركة السير.. صور

رئيس الوزراء يوعز بالعمل من أجل التعافي الاقتصادي

إحالات إلى التقاعد بالصحة - أسماء

الحبس لمدة أسبوع لمواطن ادعى بأن زوجته ضربته بالسكين

الإثنين، 28-06-2021 04:18 م

وزير النقل يكشف عن خط سير القطار الوطني من العقبة إلى الحدود السورية

image


الوكيل الإخباري -  التقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، الاثنين، وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ومدير وحدة تسهيل النقل والتجارة فارس ابو دية، وعددا من كوادر الوزارة لمتابعة عمل القطاع.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة وجاهيا ومن خلال الاتصال الإلكتروني ضمن سلسلة لقاءات للوصول إلى رؤية مشتركة، لتحديث استراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة المدى للأعوام 2022 إلى 2032.

وقال العين الحمارنة، إن التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى، ضروري لمواجهة التحديات في مجال نقل البضائع عبر تطوير شبكة سكة حديد حديثة ومتطورة وقابلة للتشغيل مع الدول المجاورة للربط والتكامل بين مراكز النقل الإقليمية الحالية والمستقبلية.

وبين أهمية تعزيز دور ميناء العقبة؛ البوابة الرئيسة للأردن والدول المجاورة، وإنشاء الموانئ البرية، والمراكز اللوجستية، وتوفير مناطق خدماتية للشاحنات على المعابر الحدودية.

من جهته، بين الوزير عزايزة أن الخطة التنفيذية التي ستنفذها الوزارة من خلال 6 أهداف استراتيجية، تندرج تحتها مجموعة من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية لتحقيق رؤية قطاع نقل متطور مرن ومستدام، وجاذب للاستثمارات من أجل تطوير منظومة النقل وخدماته، لجعل الأردن مركزا محوريا للنقل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع انشاء شبكة سكك حديدية وطنية تتمثل بالخط الواصل بين الموانئ البحرية في العقبة، مرورا بمدينة معان، وصولا إلى الميناء البري المقترح إنشاؤه في الماضونة جنوبي عمان، ومشروع شبكة السكك الحديدية المتمثلة بالمواصلات الممتدة من الميناء البري في الماضونة إلى الزرقاء وإربد والحدود السعودية والعراقية والسورية.

واكد عزايزة، أهمية أن تكون المشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل على رأس الأولويات، ما يكون له اثر مباشر على النمو الاقتصادي الوطني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
R36DgeDUqhbhPMkzbljO2J7r6tgMlQDWboLUS3IE

رئيس الملكية للإصلاح يعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء

14630_large

توقيف شخص زوّر كمبيالة للاستيلاء على أرصدة شخص متوفٍ

6202115135034716561946

أمين عام هيئة مستقلة أمام القضاء بتهمة فساد

وزارة السياحة

' السياحة ': تطعيم 90% من موظفي الوزارة ضد كورونا

الصفدي

الأردن: 'داعش' هزم ولم يدمر وما يزال يمثل خطرا أمنيا وفكريا

خصا

رئيس الوزراء يوعز بالعمل من أجل التعافي الاقتصادي

أخبار متعلقة
وجي

وزير النقل: إعفاءات من بعض الرسوم الخاصة بهيئة النقل البري قريبا

6202122151819670436731

الخصاونة يؤكد على أهمية قطاع النقل وضرورة تطويره

رئاسة

الصناعة تدعو لعدم نشر معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع محليا

وسائط نقل

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

مها العلي

وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين

الف

الفايز يرعى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار والأعمال