وزير النقل يكشف عن خط سير القطار الوطني من العقبة إلى الحدود السورية

الوكيل الإخباري -

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التقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، الاثنين، وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ومدير وحدة تسهيل النقل والتجارة فارس ابو دية، وعددا من كوادر الوزارة لمتابعة عمل القطاع.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة وجاهيا ومن خلال الاتصال الإلكتروني ضمن سلسلة لقاءات للوصول إلى رؤية مشتركة، لتحديث استراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة المدى للأعوام 2022 إلى 2032.وقال العين الحمارنة، إن التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى، ضروري لمواجهة التحديات في مجال نقل البضائع عبر تطوير شبكة سكة حديد حديثة ومتطورة وقابلة للتشغيل مع الدول المجاورة للربط والتكامل بين مراكز النقل الإقليمية الحالية والمستقبلية.وبين أهمية تعزيز دور ميناء العقبة؛ البوابة الرئيسة للأردن والدول المجاورة، وإنشاء الموانئ البرية، والمراكز اللوجستية، وتوفير مناطق خدماتية للشاحنات على المعابر الحدودية.من جهته، بين الوزير عزايزة أن الخطة التنفيذية التي ستنفذها الوزارة من خلال 6 أهداف استراتيجية، تندرج تحتها مجموعة من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية لتحقيق رؤية قطاع نقل متطور مرن ومستدام، وجاذب للاستثمارات من أجل تطوير منظومة النقل وخدماته، لجعل الأردن مركزا محوريا للنقل.وأشار إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع انشاء شبكة سكك حديدية وطنية تتمثل بالخط الواصل بين الموانئ البحرية في العقبة، مرورا بمدينة معان، وصولا إلى الميناء البري المقترح إنشاؤه في الماضونة جنوبي عمان، ومشروع شبكة السكك الحديدية المتمثلة بالمواصلات الممتدة من الميناء البري في الماضونة إلى الزرقاء وإربد والحدود السعودية والعراقية والسورية.واكد عزايزة، أهمية أن تكون المشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل على رأس الأولويات، ما يكون له اثر مباشر على النمو الاقتصادي الوطني.