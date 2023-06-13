وظيفة شاغرة في السفارة الأمريكية بعمان براتب 44.5 ألف دينار سنوياً

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان، عن توفر وظيفة أخصائي اكتساب ومساعدة إشرافي ، مكتب اكتساب ومساعدة.

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ووفقاً لاعلان السفارة، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن آخر موعد لتقديم الطلبات في 21 حزيران الحالي.



وبين الإعلان أن الراتب السنوي سيكون عليه تفاوض، ويتراوح من 44.563 الف دينار الى 73.540 دينار، وذلك وفقا لنوع العقد.



ودعت الراغبين بالتقدم للوظيفة حفظ طلب التوظيف وتنزيل النموذج (PDF) على جهاز الكمبيوتر واستكمال المعلومات ، وحفظها إرساله كمرفق للبريد الإلكتروني التالي: [email protected]

للاطلاع على شروط الوظيفة انقر هنا