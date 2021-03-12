وعي المواطن والتزامه خطوة لعودة الحياة إلى طبيعتها

الوكيل الإخباري - متى سننتهي من الحظر الشامل الجمعة ، والحظر الجزئي الليلي؟ ، أسئلة باتت تطفو على السطح لدى الأردنيين ، نتيجة للمعاناة التي أصبحت واضحة ، حيث التبعات النفسية والاقتصادية والاجتماعية .
إجابة السؤال ، تتطلب تضافر الجهود مع الحكومة ، حيث الالتزام بارتداء الكمامة والعمل بالتباعد الجسدي ، وعدم إقامة التجمعات، من أجل العودة إلى الحياة بشكل تدريجي ، والتمكّن من تنفّس الصعداء ، بعد ليل طويل مع فيروس كورونا.
الحظر الشامل ، أضحى جلّ اهتمام الأردنيين، ولكنه إجراء حكومي ، في سبيل كبح الجماح ، بعدما وصلت أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس إلى أرقام قياسية ، حيث فقد كثيرون أحبّاء لهم ، نتيجة للفيروس .
الوعي والالتزام ، من متطلبات المرحلة الراهنة، ليكون القادم أفضل بإذنه تعالى، والتخلص من الإجراءات الصارمة بأقل الخسائر، ما يعني أن أوامر الدفاع من منطلق المصلحة العامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .
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