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الجمعة، 12-03-2021 09:51 م

تضافر الجهود مع الحكومة

وعي المواطن والتزامه خطوة لعودة الحياة إلى طبيعتها

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - متى سننتهي من الحظر الشامل الجمعة ، والحظر الجزئي الليلي؟ ، أسئلة باتت تطفو على السطح لدى الأردنيين ، نتيجة للمعاناة التي أصبحت واضحة ، حيث التبعات النفسية والاقتصادية والاجتماعية .

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إجابة السؤال ، تتطلب تضافر الجهود مع الحكومة ، حيث الالتزام بارتداء الكمامة والعمل بالتباعد الجسدي ، وعدم إقامة التجمعات، من أجل العودة إلى الحياة بشكل تدريجي ، والتمكّن من تنفّس الصعداء ، بعد ليل طويل مع فيروس كورونا.

 

الحظر الشامل ، أضحى جلّ اهتمام الأردنيين، ولكنه إجراء حكومي ، في سبيل كبح الجماح ، بعدما وصلت أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس إلى أرقام قياسية ، حيث فقد كثيرون أحبّاء لهم ، نتيجة للفيروس .

 

الوعي والالتزام ، من متطلبات المرحلة الراهنة، ليكون القادم أفضل بإذنه تعالى، والتخلص من الإجراءات الصارمة بأقل الخسائر، ما يعني أن أوامر الدفاع من منطلق المصلحة العامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

 

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