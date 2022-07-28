وفاة أردني بحادثة إطلاق نار في تكساس والخارجية تتابع

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توفي مواطن أردني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في ولاية تكساس، وفق الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول.



وقال أبو الفول لـ"الوكيل الإخباري"، إن ذوي المواطن أبلغوا الوزارة بالحادثة منذ صباح أمس الأربعاء، مؤكدا متابعة الحادثة مع السلطات الأمريكية من خلال السفارة الأردنية في واشنطن للوقوف على أسبابها ونتائج التحقيقات.



وأضاف أن ذوي المواطن المتوفى طلبوا نقل جثمان ابنهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لافتا إلى أن الوزارة تتابع الإجراءات المتعلقة بنقل المتوفى.



وعبّر أبو الفول عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي المواطن المتوفى، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.



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