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الإثنين، 23-11-2020 10:29 ص

بربط ملابسه على عنقه

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

مادبا
محافظة مأدبا - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن وفاة حدث في مركز احداث مأدبا بعد ان اقدم على الانتحار فجر اليوم الاثنين باستخدام ملابسه من خلال ربطها على عنقه .

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وبينت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أن المشرفين والممرض المقيم في المركز  قاموا بإجراء الاسعافات الاولية لحين وصول فرق الدفاع المدني  ، الذي حضر الى موقع مركز الاحداث ، وتم نقله الى مستشفى النديم الحكومي وأُجريت له عملية  الاسعاف والانعاش الا انه مالبث ان فارق الحياة.


وفتح المدعي العام في مأدبا تحقيقا لمعرفة ملابسات انتحار الحدث حيث حضر وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح الى  موقع مركز الاحداث ومتابعة اجراءات التحقيق والوقوف على حيثيات الوفاة.


يشار أن الحدث من مواليد 2005  وموقوف على "جنحة" منذ شهرين ، فيما يضم المركز خمسة موقوفين.

 

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