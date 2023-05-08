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الإثنين، 08-05-2023 02:44 م

وفاة شاب اردني بحادث سير في قطر

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الوكيل الإخباري- توفي الشاب الأردني عمر عبد الكريم الشديد الخالدي بدولة قطر فجر اليوم اثر حادث سير مؤسف .

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ونعى مقربون الشاب عمر عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  قائلين :" بقلوب صابرة خاشعة راضية بقضاء الله وقدره ننعي وفاة الشاب عمر عبدالكريم الشديد الذي وافته المنية في دولة قطر أثر حادث سير والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا عمر  لمحزونون ، ولا نقول الا ما يرضي الله إنا لله وإنا اليه راجعون متضرعين الى الله تعالى بأن يجعلك في الفردوس الاعلى "


وأكد مقربون ان الدفن والعزاء سيقام اليوم بدولة قطر .

 




 

 


 

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