وفد أردني يطلع على المسارات والتجارب السياحية في قبرص

الوكيل الإخباري-

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شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة بأمينها العام عماد حجازين، وجمعية الفنادق الأردنية ممثلة برئيسها، رئيس لجنة السياحة والتراث العين عبدالحكيم الهندي، في ملتقى الفنادق القبرصي 44، الذي تنظمه جمعية الفنادق القبرصية، خلال الفترة من الـ22 إلى الـ26 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.واستعرض حجازين، الخطط والبرامج المستقبلة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا والتي ساهمت بشكل كبير بالتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع السياحي وحافظت على استدامته، وعلى العاملين فيه.وناقش الأمين العام حجازين والهندي خلال لقائهما نائب وزير السياحة القبرصي سافاس بيرديوس على هامش الملتقى، التشريعات الناظمة للقطاع السياح، وفرص التدريب والتشغيل للعمالة الأردنية في قبرص.واطّلع حجازين والهندي، على المسارات والتجارب السياحية في قبرص، خاصة المسار السياحي هارتلاند أوف ليجيندز "Heartland of Legends".وقدم الهندي، دروعا تذكارية لنائب وزير السياحة القبرصي سافاس بيرديوس، ولرئيس جمعية الفنادق القبرصية.ويعدّ ملتقى الفنادق القبرصي، حدثا رئيسا لقطاع الفنادق والسياحة في قبرص، ويعدّ أكبر اجتماع سنوي للمحترفين والمديرين التنفيذيين في هذا المجال.