وفد طلابي أميركي يزور المركز الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - زار وفد طلابي من مؤسسة التعليم العالمية الأميركية، اليوم الثلاثاء، المركز الوطني لحقوق الإنسان، للاطلاع على آلية عمل المركز، ودوره في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

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وقدمت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبو دلبوح، شرحا للطلبة بشأن قانون المركز وهيكله التنظيمي والصلاحيات المسندة إليه، مشيرة إلى أن المركز مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بمراقبة حقوق الإنسان، ومتابعة الشكاوى التي ترد إليها حول الحقوق والحريات.



وقالت أبو دلبوح إن المركز يصدر البيانات والمواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويولي أهمية كبيرة للفئات الأكثر حاجة للحماية كالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضافت أن التوجيهات الملكية السامة قادت إلى تحديث المنظومة السياسية على نحو عزز مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة.



من جانبه، أجاب مدير إدارة التوعية والتدريب المحامي عيسى المرازيق على أسئلة الطلبة التي تمحورت حول آلية رصد الانتهاكات وتلقي الشكاوى، وواقع حقوق الإنسان في البلاد، والقوانين الناظمة لها، والتقارير السنوية والدورية، والعلاقة بين المركز والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وغيرها من المواضيع.



وفي ختام اللقاء، جال الوفد الطلابي على إدارات وأقسام المركز، واستمع إلى شرح المعنيين عن الأدوار المناطة بكل إدارة، والإنجازات التي حققتها.



يشار إلى أن المؤسسة الأميركية التي مقرها الرئيسي ولاية فيرمونت، وقعت اتفاقية تعاون مع الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية عام 2007.