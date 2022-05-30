ولي العهد في الكرك بضيافة عبدالسلام المجالي - صور

الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين ولي العهد اليوم عدداً من وجهاء محافظة الكرك، حيث كان في ضيافة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق في قرية الياروت.



وعبر سموه عن اعتزازه بوجوده بين الأهل في محافظة الكرك، ناقلا تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لأبناء وبنات المحافظة، ومؤكدا أن الأردن يسير بخطى ثابتة إلى الأمام بهمة الأردنيين جميعا.



ورحب الدكتور عبدالسلام المجالي باسم أهالي الكرك كافة، بسمو ولي العهد، مؤكداً وقوف الجميع خلف الهاشميين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.



وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه المملكة ومساعي التعافي من تداعيات وباء كورونا وجهود إيجاد فرص عمل للشباب، فضلا عن الاحترام الدولي الذي يحظى به الأردن بقيادة جلالة الملك.

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