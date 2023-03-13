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الإثنين، 13-03-2023 12:06 ص

ولي العهد للأميرة إيمان: سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورًا لعقد قران وزفاف سمو الاميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل "ألكساندر ترميوتس".

وقال سموه تعليقا على الصور التي نشرها عبر انستغرام، "ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة.. كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير".

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