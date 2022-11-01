ولي العهد يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في الجزائر

الوكيل الإخباري - يجتمع القادة العرب الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات، وسط تحديات متزايدة تواجه المنطقة فاقمتها أزمة جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

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ويترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الجزائر الثلاثاء، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني.



وسيلقي سمو ولي العهد كلمة الأردن في أعمال القمة.



وبحسب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فإن القمة العربية التي ستستمر حتى الأربعاء، ستتناول "القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى وأساس الصراع ومفتاح الحل وأينما حضر الأردن حضرت القضية الفلسطينية بقوة".



والجزائر مضيفة الاجتماع، من أشد المؤيدين للفلسطينيين. فقد رعت الجزائر اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.



وعقدت آخر قمة عربية في 2019 في تونس، حيث تم تأكيد انعقاد القمة العربية 31 في الجزائر خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته 158 بالقاهرة في أيلول/سبتمبر 2022.

وتلقى قادة ورؤساء الدول العربية دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور أعمال القمة العربية، حيث تسعى الجزائر لـ "لمّ شمل" الأمة العربية.

