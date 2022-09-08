الجمعة 09-09-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يداهم قرية البرج جنوب الخليل

برنامج الأيام المقبلة حتى جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

تسجيل إصابة ثانية بجدري القردة في روسيا

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية عالمياً

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة

ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

وزير الخارجية: عودة أردنيين أوقفوا في كينيا لمخالفتهم القوانين الجمعة

وفيات الجمعة 9-9-2022

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الخميس، 08-09-2022 06:35 م

ولي العهد يزور خيمة ذكى الحراحشة: بنرفع فيكِ الرأس

50f47c2c-3cae-407f-bbf8-870dbf1ece27


الوكيل الإخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الطالبة المتفوقة ذكى الحراحشة، الأولى على محافظة عجلون بمعدل 99 %.

اضافة اعلان


وأشاد سمو ولي العهد، خلال زيارة الطالبة في قرية سامتا بمحافظة عجلون، بعزيمة وإرادة الطالبة التي استطاعت الدراسة ومساعدة والدها في تربية الأغنام في ذات الوقت.

 

وقال سمو ولي العهد، "بنرفع فيكِ الرأس ذكى.. الله يحفظك وبالتوفيق بدراستك الجامعية".


وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، قد أعلن أنه سيتم قبول الطالبة ذكى بسام حراحشه في تخصص الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن المقاعد المخصصة للطلبة أوائل المحافظات.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية٢

وزير الخارجية: عودة أردنيين أوقفوا في كينيا لمخالفتهم القوانين الجمعة

1662665187962

استمرار فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2022

631a3a24e377d

اطلاق مرصد قياس الانفاق الاجتماعي العام في الاردن

1909871159

القاء القبض على المتهم الرئيس بحرق سوق تجاري بإربد

5202210165446209912294

الحكومة: لا عطلة بقرار الحداد العام على وفاة الملكة إليزابيث

FcJ69ruXwAM2rjm

تحقيقات أمنية بعد العثور على جثة متفحمة في معان

أخبار متعلقة
1662135215526

عجلون: انتخاب لجنة فرعية لنقابة الأطباء بالتزكية

الملكة

‎ولي العهد للملكة رانيا: دوما الأم الحنونة رغم انشغالاتك

M63A1569

74915 العدد النهائي لطلبات القبول الموحد في الجامعات الرسمية

8202221204045150620492

بلدية عجلون تكثف حملات النظافة البيئية

download-1-1

عجلون: الوطنية للتشغيل والتدريب تعلن عن بدء التسجيل في برامجها

w

ورشة تثقيفية حول حماية الطفل في عجلون