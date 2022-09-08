ولي العهد يزور خيمة ذكى الحراحشة: بنرفع فيكِ الرأس

الوكيل الإخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الطالبة المتفوقة ذكى الحراحشة، الأولى على محافظة عجلون بمعدل 99 %.

اضافة اعلان



وأشاد سمو ولي العهد، خلال زيارة الطالبة في قرية سامتا بمحافظة عجلون، بعزيمة وإرادة الطالبة التي استطاعت الدراسة ومساعدة والدها في تربية الأغنام في ذات الوقت.

وقال سمو ولي العهد، "بنرفع فيكِ الرأس ذكى.. الله يحفظك وبالتوفيق بدراستك الجامعية".



وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، قد أعلن أنه سيتم قبول الطالبة ذكى بسام حراحشه في تخصص الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن المقاعد المخصصة للطلبة أوائل المحافظات.





