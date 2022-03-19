السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 03:43 م

تدريب حول مهارات الاتصال والتواصل لشباب كلنا الأردن في العقبة

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم السبت، دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال و التواصل"، بهدف إكساب المشاركين مهارات تفاعلية وأدوات معرفية لتحقيق التطور المهني والشخصي، بمشاركة 25 شابا.

واشتملت الدورة على المهارات والأدوات التفاعلية التي تسهم برفع كفاءة وقدرات المشاركين بإيجاد وسائل تعزز فرص التواصل الفعال في حياتهم اليومية، وإيجاد حلول موضوعية ومنطقية للمشكلات التي تواجه المجتمع والأفراد.

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