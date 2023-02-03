ولي العهد يلتقي في واشنطن قادة أعمال ورياديين أردنيين - صور

الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في واشنطن، يوم أمس الخميس، قادة أعمال ورياديين أردنيين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتبادل سموه الحديث مع الحضور حول تجاربهم وما حققوه من تقدم بمجالات أعمالهم واختصاصهم، التي تشمل تكنولوجيا المعلومات والبرمجة والأمن السيبراني، والقطاع المالي وإدارة الصناديق الاستثمارية، وصناعة المحتوى الرقمي، والفن العلاجي، والمناخ، والتخصصات الهندسية في أنظمة الفضاء والكهرباء والطب الحيوي.



ويرافق سمو ولي العهد، جلالة الملك في زيارته إلى واشنطن.

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