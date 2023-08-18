ثقافة الكرك تطلق مشروع توثيق الصناعات الثقافية بالأغوار الجنوبية



الوكيل الاخباري – أطلقت مديرية ثقافة الكرك مشروعاً لتوثيق الصناعات الثقافية بالأغوار الجنوبية من خلال توظيف الربط بين الإنتاج الزراعي وإعداد أطباق الطعام وتسويقها وترويجها سياحياً.



وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن فكرة مشروع توثيق الصناعات الثقافية يأتي ضمن برنامج المسارات الثقافية السياحية للتعرف على قصص الابداع والإنتاج في منطقة الأغوار الجنوبية ذات التنوع الثقافي لما تضيفه هذه الصناعات من قيمة للأفراد والمجتمعات.



وأضافت الشمايلة، أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى رعاية الأبداع والمبدعين لتمكينهم من المحافظة على تنوعهم الثقافي وتحسين أدائهم الاقتصادي وتحسين دخل الأفراد، مشيرة إلى أن الصناعات الثقافية ترتكز على المعرفة والتوظيف الكثيف للأفراد لتوفير فرص العمل للمتعطلين وتحسن مستوى دخلهم والمحافظة على الموروث الثقافي وتنميته.

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