اتفاقية لإنشاء حاضنة تكنولوجية بجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، اتفاقية إنشاء وتشغيل حاضنة تكنولوجية في مركز الريادة والابتكار بالجامعة، بالتعاون مع شركة تجديد لتكنولوجيا المعلومات الإماراتية.



وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد والمدير التنفيذي للشركة المهندس أشرف القضاة، إلى توفير فرص تدريب لطلبة الجامعة وخريجيها، وبناء قدراتهم وإعدادهم لمواكبة حاجات ومتطلبات سوق العمل في مجالات تطوير الحلول التقنية

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وبموجب الاتفاقية، تقوم الشركة بتجهيز وتأثيث حاضنة ذكية في مركز الريادة والابتكار بالجامعة تتوافر فيها وسائل التدريب الحديثة، وتجهيز غرفة ذكية لأغراض تطبيقات الواقع المعزز والافتراضي والتعلم عن بعد، وإعداد برنامج تفصيلي للتدريب في الحاضنة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والمهارات الوظيفية والاتصال.



وتتضمن الاتفاقية كذلك توفير مهندسين مشرفين متخصصين للإشراف على البرنامج التدريبي بموافقة مركز الريادة والابتكار، إضافة إلى منح خريجي البرنامج التدريبي شهادات الخبرة مع تقيم الأداء، ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل من خلال ترشيحهم لسوق العمل.