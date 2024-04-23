1.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال الشهرين الأولين من عام 2024، إذ ارتفعت بنسبة 4.6% لتصل إلى 593.8 مليون دولار، وذلك مقابل 567.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

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ومن جهة أخرى، أشارت البيانات إلى أن الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ ما قيمته 1.6 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.6%.



وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الدخل السياحي تأثر سلبا بعوامل موسمية خلال شهر آذار الذي تزامن مع حلول شهر رمضان، وهو عادة ما يشهد انخفاضاً في أعداد السياح القادمين إلى المملكة، إلى جانب استمرار ظروف عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام.