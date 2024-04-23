الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

1.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول

عاجل عطلة رسمية للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

انطلاق فعاليات المخيم البيئي الطلابي الثاني في مدارس العقبة

الدفاع المدني: التعامل مع 1280 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مطلوب ثالث من ضمن مطلوبي الرويشد يسلّم نفسه لإدارة مكافحة المخدرات

فرار 200 ألف اسرائيلي الى الملاجئ بسبب مسيرات أطلقت من حزب الله

أبرز عمليات القسام خلال 200 يوم من الحرب على غزة

2733 شقة ومركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

أردوغان يعلن عن إنشاء نظام جديد في القوقاز

ضبط وردم 18 بئر مخالفة وبيع مياه وتزويد منشآت سياحية وشاليهات بالبحر الميت

الثلاثاء، 23-04-2024 03:51 م

1.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول

faba6afc-5142-4370-8af8-ac1d93a0ac9a_Petra-12


الوكيل الإخباري - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال الشهرين الأولين من عام 2024، إذ ارتفعت بنسبة 4.6% لتصل إلى 593.8 مليون دولار، وذلك مقابل 567.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

اضافة اعلان


ومن جهة أخرى، أشارت البيانات إلى أن الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ ما قيمته 1.6 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.6%.


وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الدخل السياحي تأثر سلبا بعوامل موسمية خلال شهر آذار الذي تزامن مع حلول شهر رمضان، وهو عادة ما يشهد انخفاضاً في أعداد السياح القادمين إلى المملكة، إلى جانب استمرار ظروف عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713876589421

جامعة العلوم والتكنولوجيا والسفارة التونسية تبحثان التعاون الأكاديمي

4202319121333232995295

عاجل عطلة رسمية للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

1713875655659

انطلاق فعاليات المخيم البيئي الطلابي الثاني في مدارس العقبة

1713871781928

الشؤون الفلسطينية تصدر كتابها السنوي لعام 2023

4202421134113494611290

الدفاع المدني: التعامل مع 1280 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n

"مركزية المهندسين" تقر نظامي الصندوق التعاوني والمسؤولية المهنية

أخبار متعلقة
660bfd5133334

الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في قطاعي المياه والطاقة

66017f4fd13f4

الملك وغوتيريش يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

image00005_1

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبي المنتخب الوطني وطاقمه الفني

1711302461763

تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

487325_1_1675627180

محاضرة دينية حول شهر رمضان بجامعة آل البيت

550094_4_1711300687

كريشان يرعى إفطار عمال الوطن ببلدية عين الباشا