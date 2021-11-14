1.61 % ارتفاع معدل التضخم للأشهر العشرة الأولى من هذا العام

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" لشهر تشرين أول من عام 2021 ليصل الى 102.92 مقابل 101.29 لنفس الشهر من عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.61%.

اضافة اعلان



وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 0.96 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.41 نقطة مئوية، الإيجارات بمقدار 0.30 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية.



بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.50 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.10 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.06 نقطة مئوية، والألبان ومنتجانها والبيض بمقدار 0.05 نقطة مئوية.



أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من هذا العام 102.92 مقابل 102.86 لشهر أيلول من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.06%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة النقل بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والشاي والبن والكاكاو بمقدار 0.01 نقطة مئوية.



بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع، ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.13 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.02 نقطة مئوية، الامتعة الشخصية بمقدار 0.001 نقطة مئوية، والاحذية بمقدار 0.001 نقطة مئوية.



أما الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام فقد بلغ 102.29 مقابل 101.06 لنفس الفترة من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.21%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 0.63 نقطة مئوية، الإيجارات بمقدار 0.29 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.27 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية.