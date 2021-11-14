الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 10:31 ص

3.3 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي الأحد

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3301 طن، توزعت على 2037 طن خضار، و906 أطنان فواكه، و357 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، باذنجان أسود عجمي من 100 إلى 200 فلس، بصل ناشف من 100 إلى 200 فلس، بطاطا من 250 إلى 400 فلس، بندورة من 80 إلى 150 فلسا، بلح من 500 إلى 1500 فلس.

 

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