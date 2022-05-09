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الإثنين، 09-05-2022 03:35 م

102 جريمة قتل في الأردن العام الماضي بينهم 20 انثى - ارقام

مسرح-الجريمة-28تعبيرية29


الوكيل الإخباري - قال رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور رائد المومني، اليوم الاثنين، إن 102 جريمة قتل وقعت العام الماضي في الأردن، لم يكن بينها أي جريمة بدافع الشرف.

وأوضح المومني ، أن 82 من ضحايا جرائم القتل العام الماضي، كانوا من الذكور، فيما قتلت 20 أنثى.

وأشار إلى أن من 56 شخصا قتلوا بعيارات نارية، بينما قتل 29 آخرون طعنا بأدوات حادة مختلفة، كذلك فإن باقي الضحايا قتلوا بأدوات جرمية مختلفة من الخنق أو كتم النفس أو الحوادث المرورية المتعمدة (الجنائية).

وأشار إلى أن الطب الشرعي في مختلف مراكزه تعامل منذ بداية العام الماضي، وحتى الشهر الماضي مع 7 حالات وفاة مجهولة ومتحللة ولا تزال موجودة داخل تلك المراكز.

وأضاف أن الطب الشرعي تمكن من تحديد بعض معالجة أصحاب تلك الجثث من حيث الفئة العمرية والطول وكم مضى على مدة الوفاة، كذلك فإن بعض الجثث التي لم تكن متحللة عند العثور عليها، تم تحديد العلامات وتوثيقها. ( الغد) 

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