109 آلاف أدلوا بأصواتهم بعد ساعة ونصف من بدء الاقتراع

الوكيل الإخباري - أدلى 109 آلاف مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعة ونصف من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.

اضافة اعلان



وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن أول عملية اقتراع جرت في الأردن لأربعيني في محافظة إربد، بالدائرة الرابعة. ويراقب الانتخابات 9667 مراقبا محليا، و108 مراقبين دوليين.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



