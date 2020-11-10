الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

مضاعفة أعداد القوى الأمنية لضمان سير الانتخابات

وفيات الثلاثاء 10/11/2020

المستقلة للانتخاب : أول عملية اقتراع في إربد

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الثلاثاء 10/11/2020

فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

وزير الصحة للوكيل : لا لقاح معتمد عالميا لفيروس كورونا حتى اللحظة

الحموري للوكيل : الحكومة ستدفع كامل تكاليف اي مريض كورونا يحول للقطاع الخاص

إصابة كبير مستشاري حملة ترامب بكورونا




الثلاثاء، 10-11-2020 08:44 ص

في مختلف دوائر المملكة

109 آلاف أدلوا بأصواتهم بعد ساعة ونصف من بدء الاقتراع

ت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أدلى 109  آلاف مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعة ونصف من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.

اضافة اعلان

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن أول عملية اقتراع جرت في الأردن لأربعيني في محافظة إربد، بالدائرة الرابعة. ويراقب الانتخابات 9667 مراقبا محليا، و108 مراقبين دوليين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
امن

مضاعفة أعداد القوى الأمنية لضمان سير الانتخابات

corona_1

ترقب لاعتماد لقاح ضد كورونا وقع الاردن على التزود به قبل 4 أشهر

file_202a8ad68d_1011559591

وزير الصحة للوكيل : لا لقاح معتمد عالميا لفيروس كورونا حتى اللحظة

3202025112735488161184

القبض على اشخاص نفذوا جريمة سرقة تحت تهديد السلاح في عمان

9b471399-56c6-47ef-9137-a580e919eb7a

الحموري للوكيل : الحكومة ستدفع كامل تكاليف اي مريض كورونا يحول للقطاع الخاص

1

52 ألف عامل داخل مراكز الاقتراع والفرز و18 ألف متطوع في الانتخابات النيابية

أخبار متعلقة
1020202318750145845233

محافظ اربد يدعو الى عدم إقامة تجمعات مخالفة لأوامر الدفاع

10202022213637344676324

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بإربد

3202025121134707605310

استمرار عزل بلدة النعيمة في إربد ليوم الأحد

امن

الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات

حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)

هيئة النقل توضح حول مستخدمي المواصلات في إربد والزرقاء وجرش

114241

بيان توضيحي من بلدية اربد حول اغلاق أحد المحال التجارية