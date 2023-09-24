11.3 مليون يورو كلفة تنفيذ مشروع صرف صحي في منطقة الجبيهة

الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري محمد النجار، اتفاقية تنفيذ مشروع صرف صحي أم حليليفة / الجبيهة مع شركة UEC المشاريع المتحدة بالائتلاف مع شركة غاما للمقاولات بقيمة 11,298 مليون يورو ممولة بنسبة 90% من بنك الأعمار الألماني KFW.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه فقد جاءت الاتفاقية ضمن مشروع NEXUS و10% من سلطة المياه ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى التوسع بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكّد النجار أن وزارة المياه /سلطة المياه تسعى على الدوام لتحسين الواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي في جميع المناطق، حيث إنّ المشروع يهدف إلى خدمة التجمعات السكانية الجديدة في مناطق الجبيهة بهدف حمايتها من التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على السلامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفينة.



وثمن دعم الدول والمؤسسات الدولية والممولين والمانحين وخاصة الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك الإعمار الألماني على الدعم المتواصل من الجانب الألماني من خلال بنك الإعمار الألماني KFW، الذي أسهم بدعم وتمكين قطاع المياه من معظم التحديات وحسن من خدمات المياه والصرف الصحي في معظم المناطق.



المساعد لشؤون الصرف الصحي وائل الدويري أوضح، أن المشروع يتضمن تنفيذ خط ناقل بطول 6,5 كم للربط على خط ناقل شفا بدران المربوط على محطة تنقية الخربة السمرا وتوريد وتنفيذ خطوط إسمنتية وDIP بأقطار مختلفة 200-400 ملم بطول نحو 34,5 كم وتنفيذ 10 كم خطوط 150 ملم وصلات منزلية لخدمة 1000 وحدة سكنية في مناطق شمال عمّان / الجبيهة وتشمل أم حليليفة وخربة مسلم وحي المنصور خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا.



وأضاف أن تنفيذ المشروع سيكون بالانسياب الطبيعي على محطة الخربة السمرا دون الحاجة لإنشاء محطات رفع بهدف خفض كلف التشغيل والصيانة والطاقة، حيث تم اعتماد النماذج المتقدمة عالميا في تصميم المشروع، وسيتم الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري في مناطق وادي الأردن وفق مواصفات عالية الجودة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 الرامية إلى توسيع الاستفادة من المياه المعالجة، الأمر الذي سيخفف السحب من مياه الشرب المستغلة لأغراض زراعية وتوفيرها لغايات الشرب وتوسيع الاستفادة منها بما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة.



وتابع الدويري أن المشروع من المشاريع الريادية التي تنفذ وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث سيتم الاستفادة من الانسياب الطبيعي لتوفير كلف التشغيل والصيانة، مبينا أنه سيتم متابعة سير العمل في المشروع لإنجازه في وقته المحدد خلال مدة لا تزيد على 18 شهرا.



وأضاف أنه سيخدم أيضا التوسعات العمرانية الجديدة التي تشهدها مناطق شمال عمان الواقعة ضمن منطقة المشروع خلال السنوات المقبلة.

