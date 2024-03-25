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الإثنين، 25-03-2024 03:05 م

1115 % ارتفاع التخليص على رؤوس القاطرات العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في عمليات التخليص على رؤوس القاطرات خلال العام الماضي 2023، حيث تم التخليص على 1738 رأس قاطرة من المنطقة الحرة بالزرقاء.اضافة اعلان


وبين أن حجم التخليص خلال العام الماضي يمثل قفزة هائلة بنسبة وصلت إلى 1115 بالمئة، مقارنة بـ 143 رأس قاطرة في العام 2022، فيما أن حجم التخليص في عام 2021 بلغ 408 رؤوس قاطرات، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الكبير جاء كنتيجة مباشرة لقرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من ثماني سنوات قبل سنة التخليص، إذ أن هذا القرار خطوة مهمة للغاية في دعم قطاع الشحن وتحديث الأسطول، ما يعود بالكبيرة على القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وأكد البستنجي أن هذا القرار جاء استنادًا إلى دراسة أجرتها الهيئة، التي أكدت أهمية السماح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يزيد عمر صنعها على سبع سنوات، لتعزيز الكفاءة والأداء داخل قطاع الشحن وتعزيز تنافسيته إقليميا.

 




 

 


 

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