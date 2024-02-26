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الإثنين، 26-02-2024 03:31 م

دورة تدريبية في الطفيلة حول الكتابة الإبداعية

مهارات-الكتابة-الإبداعية


الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة الطفيلة، دورة تدريبية حول الكتابة الإبداعية وأهدافها، استهدفت مجموعة من الشباب والشابات المبدعين في مجالات القصة والرواية والسرد الأدبي.

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وفي الدورة التي استمرت يومين، قدم مدير ثقافة الطفيلة ، الكاتب الدكتور سالم الفقير ، عرضا حول الكتابة الإبداعية، مع التطرق لتجارب العديد من الكتاب من أبناء محافظة الطفيلة مثل؛ الروائي تيسير السبول وسليمان القوابعة وأحمد عطية السعودي، وغيرهم ممن توقفوا في أعمالهم على الإنسان والمكان.


وتضمنت الدورة آليات الكتابة الأدبية الإبداعية وعناصر بناء النص الأدبي (اللفظة /الجملة / الفقرة)، واستخدامها في كتابة نص من فقرات متعددة ، إلى جانب التعرف على طرائق التفكير الإبداعي لكتابة عمل إبداعي وتوظيف عناصر العمل الأدبي في كتابة محتوى أدبي، مثل العاطفة والخيال والأفكار والأسلوب واللغة والصورة الفنية والتي بها ينقد العمل الأدبي وكيفية استخدام الروابط الأسلوبية في كتابة النصوص الإبداعية فضلا على التعرف إلى معايير كتابة المحتوى العربي الإبداعي.

 




 

 


 

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