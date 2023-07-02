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الأحد، 02-07-2023 10:28 ص

12 ألف زائر لقلعة عجلون وموقع مار إلياس خلال عطلة عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار قلعة عجلون وموقع مار إلياس في محافظة عجلون قرابة 12 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى، وفق مدير سياحة عجلون محمد الديك الأحد.اضافة اعلان


وقال الديك، إن عدد زوار قلعة عجلون بلغ 11605 وموقع مار إلياس 395 زائرا، مشيرا إلى أن نسبة إشغال المواقع العامة ومحمية راجب بلغت 100% فيما بلغت نسبة إشغال المطاعم السياحية داخل المحافظة قرابة 90%.

وأضاف أن عدد زوار المواقع الحرجية والمتنزهات ومحمية راحب وقلعة عجلون بلغ قرابة 50 ألف زائر.

ولفت إلى أن تشغيل تلفريك عجلون سيسهم في جذب الحركة السياحية لمحافظة جرش أيضا.

وبين الديك أن مديرية سياحة عجلون وضعت خطة لاستقبال الزوار وتسهيل حركتهم قبل عطلة عيد الأضحى.

وأشار إلى أن قرابة ربع مليون شخص زاروا قلعة عجلون منذ بداية العام الحالي.

 




 

 


 

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