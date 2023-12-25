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الإثنين، 25-12-2023 12:12 م

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه 4.6% - 4.8% عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والكاز والديزل في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للبيانات، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي 754.5 دولار للطن، مقارنة مع 719.6 دولار في الأسبوع الثاني منه، بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.

وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثالث 792.8 دولار، مقابل 757.6 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 4.6 بالمئة.

وارتفع سعر الكاز من 764.6 إلى 787.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، فيما ارتفع سعر الديزل من 697.5 إلى 764.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 420.3 إلى 434.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.3 بالمئة، واستقر سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار.

 

وارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي إلى 79.8 دولار للبرميل، مقارنة مع 75.3 دولار للبرميل في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.

 


 




 

 


 

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