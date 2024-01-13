السبت 13-01-2024
الوكيل الاخباري
 

4 شهداء و20 مفقودا باستهداف منزل في غزة

قطاع الصناعات الغذائية يحقق نمواً بنسبة 11% في 2023

صحة غزة: لم يتبقى إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بالقطاع

175 مليون دينار إيرادات مكاتب ومديريات تسجيل أراضي العاصمة العام الماضي

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة خلال الساعات الماضية

كتائب القسام تعلن عن عمليات عسكرية جديدة في خان يونس

المنخفض الجوي رفع الطلب على الغاز 30 ألف اسطوانة يومياً

صحة غزة: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوز 23 ألفا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 41.4% من المعدل السنوي طويل الأمد

عاجل

كتائب القسام تعلن عن عمليات عسكرية جديدة في خان يونس

السبت، 13-01-2024 12:05 م

الأردن استورد 1.726 مليون جهاز خلوي بقيمة 154.6 مليون دينار في 2023

1120231411541225081928


الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية 1.726 مليون جهاز، بقيمة تقدر بـ 154.6 مليون دينار، خلال عام 2023.

اضافة اعلان


وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، إنه في عام 2023، تم استيراد 410 آلاف جهاز في الربع الأول بقيمة 43 مليون دينار و 342 ألف جهاز في الربع الثاني بقيمة 32 مليون دينار و 524 ألف جهاز في الربع الثالث بقيمة 36.6 مليون دينار و 450 ألف جهاز في الربع الأخير بقيمة 43 مليون دينار.


وأشار الى أن هناك تراجعا ملموسا في الاستيراد مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ الاستيراد الإجمالي 174 مليون دينار، ما يعني أن هناك انخفاضا بقيمة 19.4 مليون دينار في عام 2023، أي بنسبة تقريبية قدرها 11.1%.


وعزا هذا الانخفاض إلى الضريبة المفروضة بنسبة 16% على الأجهزة الخلوية، التي أثرت بشكل مباشر على حجم الاستيراد وبالتالي على أسعار الأجهزة للمستهلك النهائي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65a26d824317e

قطاع الصناعات الغذائية يحقق نمواً بنسبة 11% في 2023

44

بلدية الكرك تطلق اسم الشهيد الدحدوح على احد شوارع المدينة

افضل-مكاتب-عقارية-Real-Estate-في-الاردن-دليل-افضل-مكاتب-عقار-في-عمان-الاردن

175 مليون دينار إيرادات مكاتب ومديريات تسجيل أراضي العاصمة العام الماضي

12202314142219478495069

المنخفض الجوي رفع الطلب على الغاز 30 ألف اسطوانة يومياً

12202319162534542377084

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

418841452_678305144476723_7362493078164525270_n

التعامل مع 903 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
65807d30af053

إضاءة واجهة فندق في عمّان للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

eee

ورشة حول أنظمة وتعليمات صندوق المخاطر الزراعية

0L5A9994

خبير عسكري: تجار أسلحة ومخدرات يحاولون استغلال الظرف الإقليمي لزعزعة استقرار الأردن

image (12)

الخصاونة: القطاع السياحي تأثر بشكل واضح بحرب غزة

2202319104521690528529

هل يؤثر تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف على التعرفة الكهربائية ؟

n02oB1WUYaYN8GFkLvcvGC6yQYIBF5Dd2xh0FUyf

قرار حكومي بشأن إيصال التيار الكهربائي على حسـاب فلس الريف