الأردن استورد 1.726 مليون جهاز خلوي بقيمة 154.6 مليون دينار في 2023

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية 1.726 مليون جهاز، بقيمة تقدر بـ 154.6 مليون دينار، خلال عام 2023.

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وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، إنه في عام 2023، تم استيراد 410 آلاف جهاز في الربع الأول بقيمة 43 مليون دينار و 342 ألف جهاز في الربع الثاني بقيمة 32 مليون دينار و 524 ألف جهاز في الربع الثالث بقيمة 36.6 مليون دينار و 450 ألف جهاز في الربع الأخير بقيمة 43 مليون دينار.



وأشار الى أن هناك تراجعا ملموسا في الاستيراد مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ الاستيراد الإجمالي 174 مليون دينار، ما يعني أن هناك انخفاضا بقيمة 19.4 مليون دينار في عام 2023، أي بنسبة تقريبية قدرها 11.1%.



وعزا هذا الانخفاض إلى الضريبة المفروضة بنسبة 16% على الأجهزة الخلوية، التي أثرت بشكل مباشر على حجم الاستيراد وبالتالي على أسعار الأجهزة للمستهلك النهائي.