163 شخصا تخلوا عن الجنسية الأردنية خلال 2020

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش ،أن عدد الأردنيين الذين تخلوا عن الجنسية الأردنية خلال عام (2020) بلغ 163 شخصا.

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ولفت العموش، الخميس، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك يأتي عملا بمادتي (15) و (16) من قانون الجنسية الأردنية .

وكشف عن أكثر الجنسيات التي تم الحصول عليها من قبل أردنيين بعد تخليهم عن الجنسية الأردنية ، وهي الجنسية الألمانية (123) شخصا ، تليها الجنسية الكويتية (5) أشخاص ، فالجنسية السعودية (8) أشخاص.

كما حصل (6) أشخاص على الجنسية النمساوية ، تلتها الجنسية الأمريكية (4) أشخاص ، أما عدد الذين حصلوا على الجنسية التايوانية والجنسية الصينية فقد بلغ (3) أشخاص لكل منهما ، وأما الجنسيتان النرويجية والهولندية فقد حصل عليهما أردنيان لكل منهما ، وفق العموش .

كما حصل أردني واحد لكل من الجنسيات السورية، العراقية ، القبرصية،اليابانية، العُمانية، الفلسطينية ، إضافة إلى جنسية البوسنة والهرسك.

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