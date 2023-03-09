200 ألف مريض وافد تلقوا العلاج في الأردن العام الماضي

الوكيل الاخباري - كشفت جمعية المستشفيات الخاصة الخميس، عن عدد المرضى الوافدين الذين تلقوا العلاج في الأردن خلال العام 2022، حيث بلغ 200 ألف مريض.



وقالت الجمعية إن "إحصائيات السياحة العلاجية للعام 2022 جاءت أفضل بما نسبته 25% عن عام 2021 فقد بلغ عدد المرضى الوافدين في العام 2022 ما يقارب 200 ألف مريض وتشمل أعداد المرضى المُدخلين إلى المستشفيات والذين تم علاجهم في المراكز الطبية والعيادات".



وأوضحت الجمعية أن الأرقام المسجلة خلال العام الماضي لا تزال أقل بما نسبته 20% عن عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.

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