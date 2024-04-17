207.4 مليون دولار صادرات صناعة اربد بالربع الأول للعام الحالي

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد خلال الربع الأول من العام الحالي، حوالي 207.4 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لذات الفترة من العام الماضي التي بلغت حوالي 222.8 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6.9%.

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وبحسب تقرير إحصائي صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد خلال الربع الأول من العام الحالي 3065 شهادة مقارنة مع 2665 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.



وشهد قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات تراجعًا بنسبة 8 % ليشكل 86.6% من نسبة إجمالي الصادرات الصناعية في اربد، وأسهم قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والصناعات الهندسية بتخفيف حدة التراجع العام الحالي في الصادرات بعدما نما كلا القطاعين بنسبة 13.7 % و26.5% على التوالي خلال الربع الأول من العام الحالي.



وبلغت قيمة صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات 177.6 مليون دولار، وحل ثانيًا قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنحو 11.6 مليون دولار، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية 7.2 مليون دولار، و الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 4.3 مليون دولار، و الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 3.3 مليون دولار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية 2.6 مليون دولار، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 0.4 مليون دولار، والصناعات الإنشائية 0.3 مليون دولار، والصناعات التعدينية 0.1 مليون دولار.



وأوضح رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، أن الانخفاض بالصادرات سببه انخفاض صادرات المحيكات التي انخفضت مساهمتها بمعدل نقطة مئوية واحدة من إجمالي الصادرات الصناعية لمحافظة اربد.



وأشار إلى أن صادرات غرفة صناعة اربد الى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 66.3% وإن صادرات الغرفة وفقاً للاتفاقية العربية نمت بما يتجاوز 17.4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 18.6 مليون دولار، فيما بلغت نسبة صادرات الغرفة وفقاً للاتفاقيات التجارية 78.7% من إجمالي الصادرات.