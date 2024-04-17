الأربعاء 17-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

الخصاونة يستقبل رئيس مجلس الشورى السّعودي

الأردن يستضيف مؤتمرا وزاريا تعاونيا في البحر الميت بمشاركة 52 دولة

لأول مرة .. أسعار ليرة الذهب في الاردن تصل لمستوى تاريخي

اغلاق فوهة بئر في الموقر سقط فيه فتى وتوفي

الأمن يكشف أسباب الحوادث المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعليق جديد من رئيس الفيدرالي حول الفائدة والأسواق تترقب

الاحتلال ينسحب من بيت حانون شمالي غزة

إصابات بالاختناق خلال حملة مداهمات في الخليل

ما الذي دفع 50 إسرائيليا إلى الانتحار بعد نجاتهم من حفل نوفا؟

الأربعاء، 17-04-2024 11:30 ص

207.4 مليون دولار صادرات صناعة اربد بالربع الأول للعام الحالي

411


الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد خلال الربع الأول من العام الحالي، حوالي 207.4 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لذات الفترة من العام الماضي التي بلغت حوالي 222.8 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6.9%.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إحصائي صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد خلال الربع الأول من العام الحالي 3065 شهادة مقارنة مع 2665 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وشهد قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات تراجعًا بنسبة 8 % ليشكل 86.6% من نسبة إجمالي الصادرات الصناعية في اربد، وأسهم قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والصناعات الهندسية بتخفيف حدة التراجع العام الحالي في الصادرات بعدما نما كلا القطاعين بنسبة 13.7 % و26.5% على التوالي خلال الربع الأول من العام الحالي.


وبلغت قيمة صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات 177.6 مليون دولار، وحل ثانيًا قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنحو 11.6 مليون دولار، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية 7.2 مليون دولار، و الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 4.3 مليون دولار، و الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 3.3 مليون دولار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية 2.6 مليون دولار، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 0.4 مليون دولار، والصناعات الإنشائية 0.3 مليون دولار، والصناعات التعدينية 0.1 مليون دولار.


وأوضح رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، أن الانخفاض بالصادرات سببه انخفاض صادرات المحيكات التي انخفضت مساهمتها بمعدل نقطة مئوية واحدة من إجمالي الصادرات الصناعية لمحافظة اربد.


وأشار إلى أن صادرات غرفة صناعة اربد الى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 66.3% وإن صادرات الغرفة وفقاً للاتفاقية العربية نمت بما يتجاوز 17.4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 18.6 مليون دولار، فيما بلغت نسبة صادرات الغرفة وفقاً للاتفاقيات التجارية 78.7% من إجمالي الصادرات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GLWnMrZWIAA0AHd

الخصاونة يستقبل رئيس مجلس الشورى السّعودي

428058_12_1709671334

الأردن يستضيف مؤتمرا وزاريا تعاونيا في البحر الميت بمشاركة 52 دولة

225123

الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل

438078949_835488921951055_5310606334184656541_n

اغلاق فوهة بئر في الموقر سقط فيه فتى وتوفي

IMG_0122

الأمن يكشف أسباب الحوادث المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

WhatsApp Image 2024-04-17 at 10.09.12 AM (1)

ضبط اعتداءات على المياه جنوب عمان

أخبار متعلقة
299144287_477606131038887_9110475686703955922_n

تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد ينظم جلسة نقاشية لكتاب نسوي

1711529979682

اربد: تجار يطالبون بتركيب شواخص مرورية بمنطقة ايدون

b33259ce-e08b-479b-83f5-9764c7cc7941

البطاينة نائباً لرئيس بلدية اربد الكبرى للعامين القادمين

435856_6_1651059756

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

1711273714834

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

file

التربية توقع اتفاقية لإنشاء 3 مدارس في الأردن