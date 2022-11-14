الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

إحالة صفحة تروّج لدواء مهرب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية

امطار رعدية غزيرة في عمان - فيديو

نقيب المقاولين: خطاب العرش وضع النقاط على الحروف للنهوض السياسي والاقتصادي

تحذير هام الى سالكي الطرق الخارجية

الحنيطي يوجه بتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لتطوير المنظومة الأمنية

مستشفى الجامعة ينظم نشاطا تغذويا بعيادة السكري غدا

وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأونروا

220 ألف مركبة خضعت للفحص الفني (الحملة الشتوية ) منذ إطلاقها

نقابة الفنانين تصدر بياناً بشأن وفاة الفنان اشرف طلفاح

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الإثنين، 14-11-2022 06:02 م

220 ألف مركبة خضعت للفحص الفني (الحملة الشتوية ) منذ إطلاقها

الأمن العام


الوكيل الاخباري - أكد مندوبو الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة خضوع  220 ألف مركبة للفحص الفني خلال الحملة الشتوية التي أطلقتها مديرية الأمن العام منذ بداية الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وأضاف مندوبو الإدارات المختصة أن الحملة الشتوية والتي أطلقتها مديرية الأمن العام تستهدف صلاحية المركبات الفنية للسير على الطرقات خلال فصل الشتاء. 


وبين ضباط العمليات في الإدارات المرورية (إدارة السير والترخيص والدوريات الخارجية) بالإضافة  إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة أن طواقم إدارة الصيانة المرافقين لهم بالحملة ومن خلال المعدات والآليات التي وفرتها مديرية الأمن العام تهدف إلى فحص الأجزاء الرئيسية  في المركبة وخاصة الإطارات والأضوية وماسحات الزجاج والمرايا والمياه الخاصة بمحرك المركبة, والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية, والتحقق من وجود " دلايات " في المركبات الثقيلة, أو أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة خلال فصل الشتاء.

وتؤكد مديرية الأمن العام من جديد أنه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني خلال الحملة ولكن سيتم إعطاء مهلة  لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل ومن ثم مراجعة أي من مراكز الإدارات المرورية بعد تصويب الخلل لإلغاء الإشعار الذي صدر بحق المركبة.

وأشار ضباط العمليات أنه وحتى لا يكون ازدواجية في الفحص الفني فقد تم منح ملصق لكل مركبة اجتازت الفحص الفني . 


وتدعو مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن العام خلال فترة الحملة والتي لا تزال مستمرة وتفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين, أثناء استخدامها، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية . 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202210135456310219218

إحالة صفحة تروّج لدواء مهرب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية

1020228192925493797119

نقيب المقاولين: خطاب العرش وضع النقاط على الحروف للنهوض السياسي والاقتصادي

1120221391440392651515

تحذير هام الى سالكي الطرق الخارجية

11202261900462472353

الحنيطي يوجه بتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لتطوير المنظومة الأمنية

1020221119437172877756

مستشفى الجامعة ينظم نشاطا تغذويا بعيادة السكري غدا

112022513308878921627

وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأونروا

أخبار متعلقة
1120221174153299126725

مدير الأمن يوجه بالالتزام بأعلى معايير النزاهة مع مستخدمي الطرق الخارجية

WhatsApp Image 2022-11-07 at 3.43.53 PM

وزير السياحة يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

820222318361755717984

الحنيطي يوعز بإخلاء طفلة من غزة لاستكمال علاجها بالاردن

1667469347987

مذكرة تفاهم بين تنشيط السياحة وتطوير الأعمال

ارادة

وسام مئوية الدولة لأشخاص ومؤسسات - أسماء

420221113434601078591

يوم بيئي في غابات برقش السياحية بلواء الكورة