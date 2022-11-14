220 ألف مركبة خضعت للفحص الفني (الحملة الشتوية ) منذ إطلاقها

الوكيل الاخباري - أكد مندوبو الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة خضوع 220 ألف مركبة للفحص الفني خلال الحملة الشتوية التي أطلقتها مديرية الأمن العام منذ بداية الشهر الحالي.

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وأضاف مندوبو الإدارات المختصة أن الحملة الشتوية والتي أطلقتها مديرية الأمن العام تستهدف صلاحية المركبات الفنية للسير على الطرقات خلال فصل الشتاء.



وبين ضباط العمليات في الإدارات المرورية (إدارة السير والترخيص والدوريات الخارجية) بالإضافة إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة أن طواقم إدارة الصيانة المرافقين لهم بالحملة ومن خلال المعدات والآليات التي وفرتها مديرية الأمن العام تهدف إلى فحص الأجزاء الرئيسية في المركبة وخاصة الإطارات والأضوية وماسحات الزجاج والمرايا والمياه الخاصة بمحرك المركبة, والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية, والتحقق من وجود " دلايات " في المركبات الثقيلة, أو أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة خلال فصل الشتاء.



وتؤكد مديرية الأمن العام من جديد أنه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني خلال الحملة ولكن سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل ومن ثم مراجعة أي من مراكز الإدارات المرورية بعد تصويب الخلل لإلغاء الإشعار الذي صدر بحق المركبة.



وأشار ضباط العمليات أنه وحتى لا يكون ازدواجية في الفحص الفني فقد تم منح ملصق لكل مركبة اجتازت الفحص الفني .



وتدعو مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن العام خلال فترة الحملة والتي لا تزال مستمرة وتفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين, أثناء استخدامها، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية .

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