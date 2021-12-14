2590.8 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي الثلاثاء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2590.837 طن، توزعت على 1536.175 طن خضار، 796.151 طن فواكه، 258.511 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 100 إلى 250 فلس، بصل ناشف من 250 إلى 400 فلس، بطاطا من 350 إلى 500 فلس، بندورة من 50 إلى 150 فلسا.



وقال مدير السوق المركزي للخضار والفواكه كساب الشخانبة إن الأسعار مستقرة في السوق كالمعتاد ولا يوجد أي ارتفاعات فيها.



وأضاف الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري"، أن الأسعار في السوق المركزي تعتمد على العرض والطلب، مشيرا إلى أن الكميات الواردة تغطي الاستهلاك المحلي.